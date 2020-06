Inter prima a giocare in Coppa Italia? Serve...

Inter prima a giocare in Coppa Italia? Serve l’ok di tutti, la situazione – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che l’Inter ha chiesto di anticipare la sua gara di Coppa Italia, ma perché succeda servono certe condizioni.

ORDINE DA STABILIRE – La Coppa Italia non ha ancora date ufficiali, ma l’idea è che si giochi il 12 e il 13 giugno. Ma con quale ordine? La precedenza spetta a Juventus-Milan, che all’andata è stata giocata il giorno dopo Inter-Napoli. Solo che, come noto, il club nerazzurro ha chiesto di anticipare la sua gara visto che sarà l’unica delle quattro semifinaliste ad essere impegnata anche coi recuperi. Vale a dire che giocherà nel weekend 20-21, sovraccaricando da subito il suo calendario con tre match e due trasferte ravvicinate. Perché l’inversione sia approvata però è necessario l’ok di tutte e quattro le formazioni coinvolte. E al momento non tutte hanno dato l’assenso.