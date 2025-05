Inter, prezzi folli per la finale di Champions League! Si sfiorano i 70mila euro – TS

In vista della finale di Champions League tra Psg e Inter, sulle colonne di Tuttosport si iniziano a leggere le cifre folli per un biglietto in finale a Monaco.

FINALE – In vista della finale di Champions League in programma a Monaco, su Tuttosport si leggono delle cifre – come al solito – sproporzionati per quanto riguarda i biglietti. Che non hanno nessuna logica. Un biglietto per la finale del 31 può arrivare a costare anche i 22mila euro, fino a un massimo di 70mila su siti affidabili ma al limite della legalità. La UEFA – come ribadito nel comunicato – ha stanziato 18mila biglietti a ciascun club. Il resto – i posti per tifosi e pubblico generico sono 38.700 su 64.500. L’Inter ha fatto sapere che la richiesta dei biglietti supera di gran lunga la disponibilità dei biglietti. Il club ha inoltre specificato che nella giornata di ieri, per due ore, era possibile accedere al sito e ricevere un codice da inserire sul portale uefa, unico canale sicuro con prezzi che vanno dai 70 ai 950 euro per i posti più chic.

Inter, non solo lo stadio! Cifra folle per l’alloggio

CIFRE FOLLI – Servirà inoltre la tessera siamo e la tessera da socio di un Inter club. Io codice sarà valido per un biglietto non cedibile. A essere premiati saranno i tifosi più fidati, ma la scelta non ha impedito ai creassero file online anche fino a 30.000 persone. Prezzi folli anche per quanto riguarda il soggiorno a Monaco, con prezzi che vanno da una doppia in zona stadio fino a trecento euro. Intanto il comune di Milano valuta la possibilità di mettere un maxi schermo in piazza Duomo.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia