Inter, andamento dei prestiti: Stankovic ancora MVP, Esposito scherzo dell’ex

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Filip Stankovic continua a essere protagonista con la maglia del Venezia. Sebastiano Esposito tenta lo scherzo dell’ex. In Serie B Francesco Pio Esposito si porta in vetta alla classifica marcatori.

RIEPILOGO PRESTITI – L’Inter si gode i suoi gioielli in questo weekend, uno dei quali “dal vivo”. A San Siro i nerazzurri sfidano l’Empoli di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 parte dalla panchina e subentra nella ripresa, siglando il gol della bandiera (e dell’ex) all’84’. Per lui sono così 8 i gol in questa Serie A, e le sue prestazioni non stanno certo passando inosservate ai piani alti dell’Inter. E lo stesso vale anche per Filip Stankovic, incoronato MVP dalla Lega Serie A al termine di Parma-Venezia (1-1). Se la gode poi anche Francesco Pio Esposito, autentico mattatore del poker esterno dello Spezia contro la Carrarese (0-4). Il fratello minore di Sebastiano firma una doppietta e sale a 11 gol in Serie B, diventando così il capocannoniere della serie cadetta.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Inter-Empoli 3-1: in panchina, subentra al 66′, 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) – Parma-Venezia 1-1: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Parma-Venezia 1-1: in panchina, subentra al 61′, ammonito

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Cesena 1-2: titolare, 90′ in campo, ammonito

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Carrarese-Spezia 0-4: titolare, sostituito al 74′, 2 gol, ammonito

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Salernitana-Reggiana 2-1: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-Strasburgo 1-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-PSG 1-2: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Nacional-AVS 3-1: non convocato

EDDIE SALCEDO (A) – Panaitolikos-OFI 1-0: indisponibile per infortunio

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Genk 1-2: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Losanna-Lucerna 0-0: titolare, 90′ in campo