Inter, quattro prestiti impegnati in Serie B: due dal primo minuto

Alle ore 14 andrà in scena l’undicesima giornata di Serie B, apertasi ieri con il pareggio tra Bari e Ternana. Saranno quattro i giocatori dell’Inter in prestito impegnati, solo due dei quali in campo dal primo minuto.

DUE SU QUATTRO – Saranno due i giocatori dell’Inter in prestito a partire da titolari in questa undicesima giornata di Serie B. Ovvero Giovanni Fabbian con la Reggina e Samuele Mulattieri con il Frosinone. Saranno in panchina invece Franco Carboni con il Cagliari (che sfida proprio la Reggina) e Marco Pompetti nella trasferta del suo Südtirol contro la SPAL.