Inter, il punto sui prestiti: Esposito per 2 uguale 9! Salcedo exploit

L’Inter ha diversi giocatori di proprietà in prestito in altre realtà, italiane e non solo. Alla terza sosta stagionale per le Nazionali, è il momento di fare un nuovo punto della situazione. Con i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito sempre più protagonisti.

VICINI ALLA DOPPIA CIFRA – La sosta per le Nazionali di novembre impone di aggiornare il resoconto sui giocatori dell’Inter attualmente in prestito. Che stanno vivendo fortune opposte, a causa soprattutto di tanti problemi fisici. Ma, volendo partire dalle note liete, sono ancora i fratelli Esposito a rubare la scena. A Empoli Sebastiano è il trascinatore offensivo dei toscani, con 3 gol e 2 assist all’attivo. Mentre a Francesco Pio Esposito spettano grandi meriti per il terzo posto in Serie B dello Spezia, grazie alle 6 reti già messe a referto. Prestazioni ottime dei due fratelli, che non stanno certo passando inosservate in casa Inter. Così come quelle di altri giovani attualmente in forza in altre squadre.

NUOVI PROTAGONISTI – Altri due fratelli di scuola Inter stanno vivendo un ottimo periodo con altre maglie. Parliamo ovviamente dei figli d’arte Filip e Aleksandar Stankovic. Il primo si è preso il posto da titolare tra i pali del Venezia, con un’ottima prova proprio contro i nerazzurri. Il secondo è sempre più il faro del centrocampo del Lucerna, con grandi endorsement da parte anche del suo allenatore. E un altro giocatore di proprietà Inter in grande spolvero è Eddie Salcedo. L’attaccante italo-colombiano sta vivendo un ottimo avvio con la maglia dell’OFI in Grecia, con cui ha già messo a referto 4 gol e 2 assist. Tuttavia ci sono anche situazioni molto meno positive per i prestiti nerazzurri.

QUANTA SFORTUNA – Dall’ultima sosta non vi sono aggiornamenti su Valentin Carboni e Martin Satriano. Entrambi in prestito in Ligue 1, sono alle prese con la riabilitazione per un grave infortunio al ginocchio che ha già compromesso irrimediabilmente la stagione. Mentre sembrano definitivamente alle spalle i problemi fisici che hanno tormentato l’inizio di stagione di Zinho Vanheusden. Il difensore belga sta perlomeno tornando in panchina col Mechelen, in attesa di trovare posto anche in campo.

Prestiti Inter: il resoconto dopo cinque mesi

ALEKSANDER STANKOVIC (C) – Lucerna | 16 presenze, 1.084 minuti totali (68’/partita), 1 gol, 2 assist, 1 ammonizione

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia | 12 presenze, 720 minuti totali (60’/partita), 6 gol, 2 ammonizioni

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria | 15 presenze, 700 minuti totali (47’/partita), 1 gol, 1 ammonizione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli | 9 presenze, 622 minuti totali (69’/partita), 3 gol, 2 assist

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana | 8 presenze, 594 minuti totali (74’/partita), 2 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia | 5 presenze, 450 minuti totali (90’/partita), 9 gol subiti

EDDIE SALCEDO (A) – OFI | 10 presenze, 443 minuti totali (44’/partita), 4 gol, 2 assist, 2 ammonizioni

ISSIAKA KAMATÉ (C) – AVS | 8 presenze, 350 minuti totali (44’/partita)

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia | 4 presenze, 100 minuti totali (25’/partita), 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen | 2 presenze, 91 minuti totali (45’/partita)

MARTIN SATRIANO (A) – Lens | 4 presenze, 37 minuti totali (9’/partita)

FRANCO CARBONI (D) – Venezia | 2 presenze, 7 minuti totale (3,5’/partita)