Inter, prestazioni altalenanti dentro e fuori casa. Difesa ancora in sofferenza – CdS

Se l’attacco è tornato a funzionare con regolarità, la difesa, invece, continua a subire troppo. Quel che stupisce, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è soprattutto il rendimento fuori casa.

DA RIVEDERE – C’è ancora un abisso tra il rendimento dell’Inter dentro casa e fuori casa, soprattutto per quanto riguarda la difesa e i gol incassati. In cinque gare davanti ai propri tifosi, la squadra ha subito solamente tre gol, due dei quali contro la Roma. In trasferta, invece, sono addirittura dodici le reti subite con una media di due a partita. In trasferta, altra abitudine costante, è quella di farsi rimontare il risultato. La squadra insieme allo staff di Simone Inzaghi dovrà lavorare soprattutto per migliorare anche da questo punto di vista.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno