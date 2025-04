Inter, preservare Lautaro Martinez! I numeri fanno sorridere

Lautaro Martinez costretto a fare gli straordinari in attacco. Inzaghi lo schiera titolare contro il Bologna ma pensa a come preservarlo nella ripresa. Mercoledì ci sarà il Milan, poi Roma e Barcellona in Catalogna.

STRAORDINARI – In vista della gara di questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi farà ancora affidamento su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, con l’assenza di Thuram e il rischio forfait di Marko Arnautovic, dovrà stringere i denti e prepararsi a fare gli straordinari in questi ultimi dieci giorni di aprile per poi sperare in una boccata d’ossigeno a inizio gennaio. Le partite ravvicinate però, alzano il rischio di infortunio e l’Inter lo sa bene visti i lunghi acciacchi di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski che non rientreranno prima di fine mese. Inzaghi però, sa bene di dover sperare in un cambio di marcia di Joaquin Correa e soprattutto Mehdi Taremi che fino ad oggi è stato poco pungente.

Inter, numeri da attaccante puro! E in Europa Lautaro Martinez si esalta

NUMERI – Intanto Lautaro Martinez continua a trascinare l’Inter e lo fa con numeri importanti sia in Champions League che nelle due competizioni nazionali. In Serie A Lautaro Martinez, complice anche il blackout di metà anno, è fermo a 11 gol in 29 partite, un po’ meno rispetto all’anno scorso. In Champions League invece, è come se andasse a nozze. Nelle 11 partite giocate, ben otto gol con una media di uno ogni 81′ minuti. L’unica competizione dove ancora manca il gol, anche a causa dei pochi minuti giocati, è la Coppa Italia. E mercoledì ci sarà il Milan, con l’argentino che ancora una volta guiderà l’attacco dei nerazzurri.