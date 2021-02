Inter presente, ma 9 club di Serie A assenti: salta l’assemblea per i diritti TV

L’Inter fa il suo, le altre no. La Lega Serie A si è vista costretta a posticipare l’assemblea per i diritti TV a causa dell’alto numero di assenti all’appuntamento fissato

NIENTE QUORUM – L’assemblea odierna della Lega Serie A per discutere dei diritti TV, a sorpresa, è saltata. Colpa delle società assenti, che sono addirittura nove su venti. E ciò non ha permesso di raggiungere il quorum necessario. Per questo motivo non si è nemmeno costituita l’assemblea prevista. I nove club che non si sono presentati sono Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. A confermarlo è il sito “Calcio e Finanza“, che sta seguendo da vicino gli ultimi aggiornamenti (vedi articolo). Regolarmente presente l’Inter e le altre big della Serie A.