Inter preoccupata dai contagi, varata la strategia post-vacanze: ecco l’idea – CdS

Inter prima in classifica ma anche nella cura dei dettagli per quanto riguarda l’organizzazione. In questo caso specifico, le sedute di allenamento pensate per ridurre i rischi da contagio in tempi di pandemia. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, la società nerazzurra studia il modo migliore per evitare eventuali focolai interni

STRATEGIA ANTI-CONTAGIO – Alla luce dell’aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il mondo, l’Inter non ha nascosto la propria preoccupazione a causa delle vacanze all’estero dei propri tesserati. Ad esempio, Stefan de Vrj e Hakan Calhanoglu hanno optato per Dubai (dove, tra l’altro, oggi sarà protagonista anche il Direttore Sportivo Piero Ausilio, ndr – vedi articolo). Tradizionale viaggio internazionale per i sudamericani rientrati a casa: Arturo Vidal con Alexis Sanchez in Cile e Joaquin Correa con Lautaro Martinez in Argentina. Come riportato dal collega Pietro Guadagno sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter ha deciso di prendere una decisione finalizzata a ridurre al minimo i rischi. Infatti, una volta rientrato a Milano, tutto il gruppo-squadra verrà sottoposto a più giri di tamponi, ma non solo. Per i primi giorni, quindi a partire da giovedì 30 dicembre, gli allenamenti ad Appiano Gentile saranno svolti in forma individuale.

