Inter e il ‘precedente non piacevole’: la Roma non sia il derby!

L’Inter affronterà la Roma di uno Ivan Juric in bilico nella giornata di domani 20 ottobre. L’ultimo precedente di un allenatore la cui panchina traballava prima della sfida con i nerazzurri è quello del Milan di Paulo Fonseca. Da evitare che si ripeta quanto visto al derby.

IL PASSATO – L’Inter ha dovuto affrontare il Milan quando l’allenatore dei rossoneri Paulo Fonseca si trovava davvero a un passo dall’esonero, una situazione simile a quella sperimentata dal tecnico della Roma Ivan Juric. In quell’occasione, i nerazzurri si fecero sconfiggere dalla squadra rossonera a causa di una prestazione non all’altezza del suo livello e della sua fama. La voglia di sorprendere, di dimostrare che la squadra sia con l’allenatore, potrebbe essere alla base di una prestazione all’altezza da parte della Roma. Per questo, è bene che l’Inter adotti le dovute contromisure.

Roma-Inter, Inzaghi e lo spirito dovuto

L’ATTENZIONE – Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è consapevole di quanto sia rischioso guardare alla sfida con la mente focalizzata sulla situazione vissuta dagli avversari. Anche perché il derby contro il Milan ha dimostrato quanto ogni partita sia una gara a sé. Per questo motivo, Inzaghi ha voluto porre l’accento sugli elementi positivi della squadra di Juric nell’intervista a lui realizzata in giornata: «Sappiamo che ricominciamo con una partita molto difficile all’Olimpico contro la Roma. Sappiamo che tipo di avversari andremo a incontrare. Juric sta portando la sua filosofia alla squadra e noi dovremo farci trovare pronti per fare una partita importante sia in possesso, sia in non possesso».