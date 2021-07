Inter, precampionato da riorganizzare: ora solo allenamenti congiunti? – CdS

L’estate dell’Inter adesso sarà tutta da riorganizzare dopo la cancellazione della mini-tournée in Florida. Secondo il “Corriere dello Sport” sarà difficile trovare due avversari per le amichevoli.

LA SITUAZIONE – L’Inter adesso è caccia di amichevoli dopo aver cancellato il volo in USA per la tournée in Florida. Difficile che si riescano a trovare due avversari, più facile che si organizzino allenamento congiunti, un po’ come successo contro Sarnico e Pro Vercelli. Domenica già il prossimo impegno, quello alle 18 con la Pergolettese (Serie C). Ora, amichevoli ufficiali, restano al momento solo quella contro il Parma l’8 agosto (che sostituisce di fatto quella contro l’Atletico Madrid a Tel Aviv), e quella del 14 agosto contro la Dinamo Kiev.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.

