Inter, possibili grandi cambi nel mercato: Lukaku unico intoccabile? – SM

Condividi questo articolo

L’Inter della prossima stagione potrebbe essere radicalmente diversa da quella di quest’anno. L’unico intoccabile in questo momento sembra essere Romelu Lukaku, anche altri big sono in discussione

Antonio Conte è stato chiaro, dopo la sconfitta col Bologna ormai tutti, egli stesso, sono sotto esame all’Inter. La prossima stagione ci saranno dei cambi per costruire una squadra capace di fare veramente un salto di qualità e anche diversi big potrebbero essere in discussione. Secondo “Sport Mediaset” in questo momento l’unico intoccabile della rosa potrebbe essere Romelu Lukaku, quindi rischiano anche alcuni big come Skriniar e Brozovic. Persino Eriksen, arrivato solo a gennaio, potrebbe finire in discussione se servisse ad arrivare a pezzi da 90 come Alaba, Milinkovic-Savic.