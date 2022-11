Inter, il Porto perde pezzi al Mondiale. Già due eliminati, rischia il terzo

L’Inter ha già perso 2 pezzi ai Mondiali del Qatar, ossia Joaquin Correa e André Onana. Il Porto, prossima avversaria dei nerazzurri in Champions League, si trova nella stessa situazione. Quale è il resoconto per la squadra allenata da Conceicao?

SCONFITTE – La prossima sfida per l’Inter in Champions League sarà contro il Porto agli ottavi di finale. Il sorteggio europeo ha messo davanti le due squadre, che però ora sono ferme per i Mondiali in Qatar. Nella competizione l’Inter ha già perso 2 giocatori per motivi differenti: Joaquin Correa per infortunio e André Onana per problemi con il Ct del Camerun Song. Il Porto vedrà tornare a casa la sua punta di diamante Taremi, uscito in modo beffardo con il suo Iran dai gironi, ed Eustaquio, centrocampista del Canada, non riuscito a ottenere ancora neanche una vittoria nel girone di Croazia e Belgio. Quest’ultimo giocherà domani il suo ultimo match in Qatar contro il Marocco.

QUALIFICATI – L’altro a rischio sarà Grujic, che dovrà vincere obbligatoriamente con la sua Serbia contro la Svizzera per passare il turno. I giocatori citati però non erano gli unici in Qatar a rappresentanza del Porto (vedi articolo). La squadra portoghese ha portato altri 3 calciatori: Otavio, Pepe e Diogo Costa. Questi tre sono parte della rosa del Portogallo e sono risultati anche protagonisti nelle vittorie contro Ghana e Uruguay. In questo momento quindi tra Inter e Porto sono sicuri degli ottavi di finale 6 giocatori, di cui 3 nerazzurri: Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.