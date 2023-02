Inter-Porto, in attacco è corsa a due: la certezza è Lautaro Martinez – CdS

Simone Inzaghi non ha molti dubbi sulla formazione anti-Porto. Solo nel reparto offensivo c’è incertezza su chi potrebbe affiancare Lautaro Martinez

CORSA A DUE – Simone Inzaghi, a 48 ore dalla sfida di Champions League contro il Porto, dovrà scegliere un nodo riguardante il reparto offensivo. Se Lautaro Martinez è sicuro di un posto al centro dell’attacco, a duellare per giocare al suo fianco sono Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il belga sembra essere in vantaggio vista l’ultima partita: rigore realizzato e condizione fisica in crescita. Il bosniaco, che ha giocato tutti e 90′, ha avuto sui piedi l’occasione del 2-1, ma l’ha sprecata tirando addosso a Silvestri. Considerando però il periodo, il numero 9 nerazzurro nelle partite importanti è stato protagonista, come in occasione dei due derby. Inoltre, il feeling con Lautaro e gli 11 gol messi già a segno in stagione potrebbero convincere Inzaghi a schierarlo dal 1′ anche contro i portoghesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia