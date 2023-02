Inter-Porto, il passaggio del turno può portare soldi e visibilità – TS

Domani l’Inter torna in campo in Champions League per gli ottavi di finale contro il Porto. Per i nerazzurri accedere ai quarti di finale potrebbe rivelarsi importante sotto diversi punti di vista

SOLDI E VISIBILITÀ – Inter-Porto sarà una partita molto importante per il club nerazzurro, sotto tanti punti di vista. Il primo è quello sportivo: Simone Inzaghi vuole riportare l’Inter tra le otto grandi d’Europa, dopo 12 anni dall’ultima volta. In secondo luogo, un eventuale passaggio del turno darebbe respiro alle casse nerazzurre. L’incasso previsto è di 10 milioni più gli introiti derivati dall’incasso di San Siro. Infine, l’approdo ai quarti darebbe visibilità al club. Pare che Goldman Sachs e Reine Group avrebbero intrapreso discorsi approfonditi con un fondo americano interessato al club. Sono attese più novità verso fine stagione, ma di certo andare avanti in Europa sarebbe un bel biglietto di visita per il club.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino