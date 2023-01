Inter-Porto, da domani la vendita dei biglietti! Tutte le informazioni

Inter-Porto sarà il primo impegno in Champions League (vedi calendario), mercoledì 22 febbraio alle ore 21, ma la società fa partire la vendita dei biglietti già da domani. Ecco tutte le informazioni per poter assistere al match di andata degli ottavi di finale.

BIGLIETTI INTER-PORTO – “Le note della Champions League tornano a San Siro e con loro anche le sensazioni delle grandi sfide europee. Dopo aver vissuto un girone pieno di emozioni, l’Inter prosegue il suo cammino e si prepara a sfidare il Porto negli ottavi di finale della competizione. L’andata si giocherà a San Siro mercoledì 22 febbraio alle ore 21.00: un match in cui saranno fondamentali la voce, il cuore e la carica di tutto il popolo nerazzurro per spingere e sostenere la squadra di Simone Inzaghi.

Di seguito tutte le info utili e le modalità di vendita dei biglietti per il big match Inter-Porto di mercoledì 22 febbraio, ore 21.00. In tutte le fasi di prevendita, si potrà acquistare soltanto online su inter.it/tickets

FASE 1 – ABBONATI SERIE A 22-23, solo online su inter.it/tickets La prima fase prenderà il via alle ore 10.30 di venerdì 13 gennaio e riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno confermare il loro posto di abbonamento fino alle ore 15:00 di lunedì 16 gennaio.

Dalle ore 16:00 di lunedì 16 gennaio sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA per ragioni organizzative. Si tratta dei settori R-S di primo anello rosso, 160-162 e 163 nel primo anello arancio e 268 di secondo anello arancio: sarà possibile scegliere per sé il posto preferito tra quelli disponibili. Saranno quindi i primi a poter scegliere tra i posti non confermati dagli abbonati.

Per entrambe le fasi sarà necessario utilizzare il numero della Siamo Noi sulla quale è caricato l’abbonamento di campionato per concludere l’acquisto. Tutti i biglietti saranno però in formato PDF e non verranno caricati sulla tessera. Dalle ore 10.30 e fino alla mezzanotte di martedì 17 gennaio, sempre gli abbonati potranno invece acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per portare con sé familiari o amici interisti, scegliendo un qualsiasi altro posto disponibile in tutti i settori dello stadio. E’ solo uno dei tanti vantaggi di essere abbonati!

FASE 2 – SOCI INTER CLUB, solo online su inter.it/tickets Dalle ore 10.30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 18 gennaio la vendita riguarderà i soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti soci attivi alla stagione 2022-23.

FASE 3 – TITOLARI SIAMO NOI, solo online su inter.it/tickets Dalle ore 10.30 di giovedì 19 gennaio potranno invece acquistare fino a massimo 4 biglietti tutti i titolari di una tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro il 31/12/2022. La vendita terminerà alla mezzanotte di lunedì 23 gennaio.

FASE 4 – MASTERCARD PRESALE, solo online su inter.it/tickets Martedì 24 gennaio sarà la giornata riservata ai titolari di carte Mastercard, che potranno acquistare in esclusiva fino a 4 biglietti, fino alla mezzanotte di martedì stesso.

FASE 5 – VENDITA LIBERA La vendita libera dei biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10:30 di mercoledì 25 gennaio, solo online su inter.it/tickets.

Da giovedì 26 gennaio saranno invece attivi anche i punti vendita Stadio San Siro, Inter Store Milano e tutti i rivenditori del circuito Vivaticket”.

Fonte: inter.it