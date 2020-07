Inter Podcast, Danovaro: “Idea innovativa, raggiungeremo nuove audience”

L’Inter è il primo club italiano ad entrare nel mondo dei podcast proponendo inizialmente due differenti show: “10 numeri 10” e “InterNews” (QUI l’intervista ad Antonio Conte). Di questo progetto ne ha parlato Luca Danovaro, Chief Marketing Officer nerazzurro.

IL PODCAST – L’Inter fa il proprio ingresso nel mercato del podcast e nel mondo dei contenuti audio, queste le parole di Luca Danovaro: «Con il lancio di Inter Podcast, il Club nerazzurro si conferma fortemente votato all’innovazione, alla sperimentazione di nuovi linguaggi e all’esplorazione di nuove piattaforme. L’ingresso in un mercato in crescita esponenziale come quello del podcast ci permetterà di raggiungere nuove audience e di allargare ulteriormente la nostra fanbase a livello globale».

Fonte: Inter.it