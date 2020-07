Inter, poca esperienza e alternative mediocri: Conte chiama la svolta – GdS

“La Gazzetta dello Sport” analizza ai Raggi X il momento dell’Inter: la tenuta psicologica della squadra di Conte, il rendimento nel girone di ritorno e la qualità delle alternative ai titolari

MANCA QUALCOSA – Il tasto della poca esperienza è stato battuto più e più volte da Antonio Conte. Il tecnico sa di aver bisogno di un gruppo con una spiccata mentalità vincente. L’aveva tenuto per sé almeno fino al tracollo di Dortmund, rimarcandolo anche in occasione delle sconfitte contro la Juventus. L’approccio, e la gestione, agli scontri diretti dell’Inter ha certificato queste lacune. Ma sintomi specifici sono riscontrabili anche nelle partite in cui i nerazzurri (dopo esser passati in vantaggio) non sono riusciti a chiudere i conti.

SPRECO – Proprio per questo, secondo “La Gazzetta dello Sport”, “il mercato nerazzurro avrà come filosofia proprio la ricerca di giocatori abituati alle battaglie e abituati a vincere. Solo così si avranno più chance di evitare di perdere punti dopo essere andati in vantaggio”. La sofferenza di Conte, secondo la rosea, è proprio legata a quelle partite buttate al vento. “Negli ultimi anni l’Inter era stata meno sprecona: nella gestione Luciano Spalletti, aveva perso 9 e 10 punti da situazione di vantaggio. Dopo il Triplete, il record negativo l’ha raggiunto Walter Mazzarri: nel 2013-2014 si è arrivati a 19 punti”.

RIPRESE FATALI – Inoltre, l’Inter quest’anno ha incassato le rimonte quasi sempre nella ripresa. Soltanto con il Parma a San Siro si è ritrovata ad inseguire prima dell’intervallo. In Champions League con Barcellona e Borussia Dortmund è stato fatale il secondo tempo. “E qui – secondo “La Gazzetta dello Sport” – entrano in gioco i panchinari: il divario con la Juventus, se si considerano le alternative ai titolari, è ancora netto. Maurizio Sarri ha un tesoro da mettere in campo anche se guarda in panchina, Conte non ha questa ricchezza e paga anche gli infortuni, che hanno ridotto di molto le rotazioni”. Si spiegherebbe così, secondo la rosea, il fatto che Conte fosse l’allenatore ad aver dato meno minuti ai sostituti nel campionato pre-Covid. “Ma se si vuole lottare alla pari con i bianconeri per lo scudetto tutta la rosa deve essere all’altezza“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport