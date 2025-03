Inter la più pagata tra le italiane in Champions League! L’incasso

L’Inter è in questo momento l’unica italiana qualificata ai quarti di finale di UEFA Champions League. Oggi sono stati elargiti altri bonus alle squadre, CalcioeFinanza fornisce i dettagli.

BONUS – La UEFA ha oggi elargito i bonus relativi alla qualificazione ai playoff e agli ottavi di finale di Champions League. Si tratta del quarto pagamento che viene riconosciuto ai club partecipanti alla competizione e questa volta i soldi li hanno ricevuti solamente 24 squadre. Tra le italiane chi ha guadagnato di più è stato ovviamente l’Inter, che è l’unica ad aver raggiunto il traguardo degli ottavi di finale senza passare dai playoff. Nello specifico la UEFA ha dato 192 milioni alle società, di cui 14 a quelle italiane.

Inter, la cifra incassata dagli ottavi di finale di UCL!

CIFRE – Juventus, Milan e Atalanta hanno ottenuto appena un milione di euro, dato che hanno ottenuto solamente la qualificazione ai playoff. Non conta per i bonus, ma tutt’e tre sono uscite comunque in quel turno. La squadra di Simone Inzaghi invece ha fatto guadagnare alla proprietà americana Oaktree ben 11 milioni di euro. Nei prossimi mesi la cifra incassata dal club aumenterà considerevolmente e ciò dipende anche dai risultati futuri dell’Inter. Viene automatico che più si va avanti, più si guadagna nella Champions League.