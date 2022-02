Inter-PIF, no acquisizione. Suning ora apre solo a 2 ipotesi: la situazione

Ben Jacobs, giornalista dell’emittente statunitense CBS Sports, ha parlato dell’ipotesi acquisizione dell’Inter, club di proprietà del gruppo Suning, da parte di PIF.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Ben Jacobs, giornalista dell’emittente statunitense CBS Sports. “L’Inter nega ancora una volta che un’acquisizione da parte di PIF sia vicina o in programma. Le fonti ribadiscono ancora una volta nessun contatto recente. Suning ora aperto solo a minoranze o investimenti commerciali. Come riportato in precedenza, la sponsorizzazione è il passaggio successivo più probabile. L’idea di un’acquisizione completa continua a essere respinta“.

Fonte: Twitter Ben Jacobs