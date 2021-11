Inter, PIF concentrata solo sul Newcastle. Suning spara troppo alto

Nuovi aggiornamenti sulle voci di un possibile investimento di PIF nell’Inter. A fare il punto della situazione è il giornalista Ben Jacobs (ex The Guardian), che fa sapere come il fondo dell’Arabia Saudita giudichi troppo alta la valutazione fatta da Suning.

TUTTO FERMO – PIF-Inter, tutto fermo. A fare il punto della situazione è il giornalista Ben Jacobs sul suo profilo Twitter: “Da quanto mi risulta, le parti non sono in discorsi avanzati. Ci sono stati alcuni contatti per più di un anno, sia riguardo alla possibilità di investimenti per la maggioranza sia per la minoranza. PIF vuole investire in altre squadre, ma per ora sono concentrati solo sul Newcastle. A settembre le parti si sono parlate, ma nel breve futuro PIF con l’Inter non vorrebbe altro che una partner commerciale. Suning potrebbe essere costretta a vendere, ma a meno che la loro valutazione non cali PIF non comprerà il club”.