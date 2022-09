Inter, piccolo contrattempo nel ritorno dalla trasferta di Plzen – CdS

L’Inter martedì ha festeggiato la vittoria per 0-2 in casa del Viktoria Plzen, riprendendo ieri gli allenamenti ad Appiano Gentile. Per il ritorno in Italia, però, il Corriere dello Sport segnala un leggero problema subito risolto.

PICCOLO CONTRATTEMPO – L’Inter doveva tornare in Italia subito dopo il triplice fischio col Viktoria Plzen. La squadra di Simone Inzaghi, come scritto dal Corriere dello Sport oggi in edicola, è però atterrata a Malpensa soltanto all’1.30 della notte fra martedì e mercoledì. Motivo? Un contrattempo dovuto all’antidoping, con i controlli che si sono allungati oltre quanto previsto. I giocatori hanno poi dormito nel centro sportivo di Appiano Gentile, dove ieri l’Inter ha ripreso la preparazione in vista di Udine.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona