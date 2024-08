Inter, piace sempre Gudmundsson. Arnautovic, agenti in Liguria

Albert Gudmundsson, ad un passo dalla Fiorentina, rischia di saltare del tutto. Il Genoa, nel frattempo, continua a cercare un attaccante di peso come suo sostituto. E l’Inter guarda con attenzione.

CONTATTO – Continua senza sosta la ricerca di un nuovo attaccante per il Genoa. Allo stesso tempo il futuro di Albert Guðmundsson è sempre più lontano da Genova e dai colori rosso blu. Nella giornata di oggi, come appreso dai colleghi di Firenze Viola, gli agenti di Marko Arnautović sono stati avvistati proprio nel capoluogo ligure. Summit dedicato a una prima chiacchierata interlocutoria, per poi provare ad affondare il colpo e portare l’attaccante austriaco a Genova. Con questa eventuale trattativa che potrebbe nascere nei prossimi giorni, il mancato accordo con la Fiorentina e Guðmundsson ha permesso all’Inter di farsi nuovamente sotto per l’attaccante islandese.

Genoa-Inter, due nomi e due maglie. Un percorso A/R

LAVORO – L’eventuale arrivo di Arnautović al Genoa, aprirebbe quasi sicuramente il possibile passaggio di Guðmundsson all’Inter. L’attaccante tanto atteso da Simone Inzaghi potrebbe arrivare verso fine estate. Nelle ultime settimane tutto era stato imbastito da Beppe Marotta, alla fine però non si fece nulla per qualche mancato accordo tra i due club. L’attaccante islandese stava dunque per trovare il sì definitivo con la Fiorentina: adesso però rischia di cambiare di nuovo tutto. E magari aspettare la chiamata del club nerazzurro che arriverà nel momento più opportuno.