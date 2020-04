Inter, Persyn vicino al rinnovo: Conte lo vuole testare coi grandi – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il giovane talento dell’Inter Primavera, Tibo Persyn, sarebbe vicinissimo al rinnovo fino al 2024. Antonio Conte sembra intenzionato a dargli una chance

CRESCERE – C’è pure chi resta, non solo chi come Willy Gnonto decide di andar via, destinazione Zurigo (QUI i dettagli sul suo addio). L’Inter blinda con un nuovo contratto di quattro anni Tibo Persyn, belga della Primavera, esterno destro nel quale la società nerazzurra crede moltissimo. L’accordo è praticamente raggiunto. Il ragazzo, cresciuto nel Bruges – l’Inter da lì lo prelevò nell’estate 2018 – ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili del Belgio: ora è convocato in pianta stabile nell’Under 19. Dall’Inter, oltre che un nuovo contratto di quattro anni (il precedente accordo scadeva nel 2021), ha strappato la promessa di una convocazione in prima squadra per il prossimo ritiro precampionato, per crescere sotto gli occhi di Antonio Conte.