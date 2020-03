Inter, Perisic ha convinto il Bayern Monaco! Riscatto a un passo – GdS

Condividi questo articolo

Dopo aver fatto il punto sulla situazione Icardi-Paris Saint-Germain (QUI i dettagli), “La Gazzetta dello Sport” analizza anche gli altri nerazzurri in prestito. Tra questi, c’è Ivan Perisic, che dovrebbe essere riscattato senza troppi problemi dal Bayern Monaco

CONVINCENTE – Il famoso tesoretto da cento e più milioni per l’estate arriverà non soltanto da Icardi. Il giocatore, di proprietà dell’Inter, con più possibilità di eessere riscattato è attualmente Ivan Perisic. Il croato è stato costretto a reinventarsi, dopo la bocciatura secca di Antonio Conte in estate. “L’accordo con il Bayern Monaco, raggiunto a metà agosto, prevedeva il prestito oneroso da 5 milioni più altri 25 per esercitare il diritto di riscatto. L’esterno croato aveva finora messo insieme 22 presenze, 5 gol e 8 assist con i bavaresi“.

RISCATTO OK – L’infortunio alla caviglia, patito a inizio febbraio, non ha spento l’entusiasmo dell’allenatore Hans-Dieter Flick per l’esterno croato. Da Monaco, nelle ultime settimane, sono arrivati segnali positivi sul riscatto dell’ex Wolfsburg. Il Bayern Monaco sembra intenzionato a mantenere la parola data negli accordi iniziali, portando nelle casse dell’Inter una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni