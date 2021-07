Inter-Pergolettese, Inzaghi si aspetta delle risposta da Sensi e non solo – CdS

Domani alla Pinetina i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi sfideranno la Pergolettese in un allenamento congiunto. Il tecnico si aspetta molto da determinati giocatori, tra questi anche Stefano Sensi.

UNA CHANCE – Inter, in attesa degli altri titolari, Simone Inzaghi comincia a lavorare già su quello che potrebbe essere l’undici in vista della nuova stagione (lunedì arriveranno Lukaku, Sanchez, Vidal e Vecino). Domani contro la Pergolettese toccherà ad altri mettersi in mostra e cercare di ritagliarsi un posto importante. Per l’appunto, il tecnico si aspetta molto da giocatori come Stefano Sensi – utilizzato più nel ruolo di mezzala piuttosto che da regista -, ma anche da Federico Dimarco, titolare a sinistra nelle ultime uscite, è stato utilizzato anche come terzo di sinistra nella difesa a tre. Occhio anche a Kolarov, che è recuperato e ha fatto il suo esordio mercoledì.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.