Inter, per Skriniar trattamento “alla Brozovic”: proposti 6 milioni – Sky

Ancora Luca Marchetti da aggiornamenti sulla situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar. Secondo l’esperto di calciomercato, lo slovacco dovrebbe compiere una scelta di cuore firmando il rinnovo con il club nerazzurro

STORIA DIFFICILE – Ecco gli aggiornamenti di Luca Marchetti riguardo al rinnovo di Milan Skriniar: «Storia di Skriniar difficile. L’Inter non l’ha venduto nonostante il PSG, nella scorsa sessione di calciomercato, avesse offerto 50 milioni di euro. L’Inter ne voleva di più, e inoltre sperava di poter continuare a lavorare con Skriniar. Nei colloqui di questi mesi, non si è mai arrivati a una conclusione definitiva. Da quanto sappiamo, l’Inter ha offerto a Skriniar 6 milioni a stagione + bonus, la stessa cifra di Brozovic e Lautaro Martinez. Se vai a 0 al PSG ti offrono circa 10 mln più un premio alla firma. Se c’è una scelta economica non è una scelta. Skriniar ha l’ Inter nel cuore e ha sempre detto che non sarebbe mai andato via, ma quando la corte si fa insistente è difficile resistere. Non è detto che non possa essere venduto a gennaio, ma non credo sia la strada che l’Inter intende percorrere. una società che perde un giocatore a 0 perde un grande guadagno».