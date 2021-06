Inter, per Kostic si muove qualcosa. Il Basilea acquista Males? – TS

L’Inter comincia a muoversi per Kostic, esterno croato dell’Eintracht. “TuttoSport” oggi in edicola parla di lui, ma anche del giovane Darian Males, che potrebbe essere acquistato dal Basilea.

ESTERNO – Inter, caccia all’esterno soprattutto qualcosa dovesse uscire Ivan Perisic, per cui l’Inter spera in un grande Europeo. Comincia a muoversi qualcosa invece per quanto riguarda Kostic, esterno croato dell’Eintracht. La società nerazzurra attende prima di fare la prima offerta, e intanto ha già iniziato i colloqui con l’entourage del giocatore. Per quanto riguarda la fascia sinistra sarà un testa a testa con Emerson Palmieri, su cui il Chelsea può esercitare l’opzione di rinnovo fino al 2023.

OFFERTA – In uscita per l’Inter potrebbe esserci Darian Males, giovane calciatore svizzero in prestito al Basilea. Il club sta valutando se acquistare per 3-4 milioni il calciatore. I club studiano la formula più giusta.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino