Inter, Pavard vede la luce! Un altro big a rischio per martedì

Simone Inzaghi si prepara a due partite complicate nel giro di quattro giorni. Se con il Verona si saprà il futuro dell’Inter in Serie A, martedì a San Siro arriverà il Barcellona. E due interisti restano a forte rischio.

SITUAZIONE – Archiviata il pareggio roboante in Catalogna contro il Barcellona, in casa Inter si pensa subito al recupero delle energie in vista della gara di domani sera contro il Verona. Simone Inzaghi, consapevole della situazione fisica dei suoi, si affiderà all’Inter B con alcuni titolari che riposeranno. A riposo resteranno senza ombra di dubbio anche Lautaro Martinez (qui la sua situazione) e Benjamin Pavard. Il difensore francese, uscito malconcio nel primo tempo contro la Roma per una distorsione alla caviglia.

Inter, la situazione su Benjamin Pavard

RIENTRO – Pavard è stato assente anche nella trasferta di Barcellona e lo sarà anche nella gara di sabato contro il Verona. Se Lautaro Martinez rischia dunque di alzare bandiera bianca, le condizioni del francese sono in netto miglioramento e potrebbe essere convocabile almeno in panchina per la gara di martedì sera contro il Barça a San Siro. Difficile invece che Benjamin Pavard parta dal primo minuto, visto anche che servirà il suo recupero per gli ultimi tre match in Serie A.