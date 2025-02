Barzaghi: «L’Inter non sa gestire o difendere! C’è un calo»

L’Inter è reduce dalla pesante sconfitta contro la Juventus. I nerazzurri perdono e mostrano i propri limiti fisici e mentali, ne parla Matteo Barzaghi su Sky Sport.

PAUSA – L’Inter disputa un grande primo tempo con tante occasioni sprecate, ma perde nella ripresa con un gol di Francisco Conceição. Su Sky Matteo Barzaghi spiega il momento dei nerazzurri: «Simone Inzaghi in conferenza stampa ha sottolineato la differenza tra primo e secondo tempo. Il tecnico ha giustificato i cambi dicendo di voler aggiustare la squadra per ritrovare equilibrio ma proprio in quel momento è arrivato il loro gol. Oggi l’Inter ha riposato. Domani il tecnico parlerà con i suoi giocatori e poi inizieranno a preparare la sfida contro il Genoa, poi Lazio in coppa Italia e poi lo scontro diretto con il Napoli il 2 Marzo».

L’Inter ha tre grandi appuntamenti prossimamente

CALO MENTALE – Il giornalista di Sky ha continuato approfondendo un aspetto negativo dei nerazzurri: «L’Inter dà l’impressione di essere una squadra che quando è al 100% e lo è nei suoi uomini chiave come Çalhanoğlu è una squadra che gioca benissimo. Inzaghi ha abituato tutti ad un gioco posizionale, con i cambi di posizione dei giocatori. Quando sta bene all’interno di una partita, in una buona parte di gara, assedia l’avversario. Tiene il pallino del gioco. Quando invece poi cala un pochino, a quel punto non è una squadra che sa difendersi o gestire la partita. Un esempio è la partita di andata contro la Juventus. Nel secondo tempo 4-2 per i nerazzurri, calo e poi pareggio 4-4. È una squadra che o va al 100% o, se manca qualcosa, cala drasticamente».