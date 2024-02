L’Inter fa paura, Effenberg avvisa tutti: «Davvero forte e ha fame!»

Effenberg, ex calciatore tedesco di grande caratura e con un passato in Italia alla Fiorentina, cita l’Inter tra le favorite per la vittoria della Champions League.

AVVISO ALL’EUROPA − L’Inter fa paura non solo in Italia, ma anche in giro per l’Europa. A confermarlo Stefan Effenberg, ex grande del Bayern con un passato in Italia alla Fiorentina. Le sue parole su Kicker: «Il Real Madrid, ma ho anche l’Inter nel mio radar. Hanno fame, hanno una squadra davvero forte e vogliono confermare la finale dell’anno scorso. E poi il Manchester City. Poi arriva l’FC Bayern».