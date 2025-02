Inter, passo lento per lo scudetto. Anche il Napoli non accelera – CdS

Inter e Napoli vanno a rilento e nessuno va in fuga verso lo scudetto in questo periodo di partite. Errori e stop da una parte e dall’altra.

PASSO – Inter e Napoli si fermano, non vincono e vanno ad un passo estremamente lento per essere in corsa per lo scudetto. I punti rispetto alle scorsi stagioni sono di meno, così come la distanza tra prima e seconda. Adesso i nerazzurri sono a -2 e hanno appena fallito l’occasione di sorpasso contro la Juventus. Il Napoli è in testa al campionato dalla sesta giornata col Monza e ha abbandonato la vetta solo in un’occasione in favore dell’Atalanta. La squadra di Inzaghi è rimasta sempre indietro ed in maniera costante: -2, -3 o massimo -4 per due giornate.

PERIODO – Da gennaio in poi il passo si è rallentato clamorosamente. Il Napoli viene da tre pareggi consecutivi, mentre l’Inter ha perso due degli ultimi tre match pareggiando anche il derby col Milan prima. Nessuna sembra in grado di dare il via definitivo alla marcia verso lo scudetto. I nerazzurri hanno 12 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, ma sono in corsa in tre competizioni. Il Napoli invece ha solo il campionato e Antonio Conte darà lotta fino alla fine. Il primo segnale ci sarà a marzo nello scontro diretto.

