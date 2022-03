L’Inter ‘passa’ da Nike a Jordan? Aggiunta al PSG come sponsor tecnico

Il brand Jordan, di fatto una sottomarca Nike, potrebbe presto estendersi ad altri club oltre il PSG. Il sito specializzato Footy Headlines mette anche l’Inter fra le candidate per un accordo.

IL CAMBIO – L’Inter ha Nike come sponsor tecnico dal 1998 e, al momento, non ci sono segnali che possa cambiare. C’è però la possibilità che si “sposti” sulla sottomarca Jordan, che al momento ha una collaborazione esclusiva in vigore dal 2018 con il PSG. Il marchio, creato dall’azienda americana per l’ex cestista Michael Jordan, è uno dei più apprezzati a livello di marketing. Fino a questa stagione i parigini sono gli unici nel mondo del calcio ad avere Jordan, dalla prossima non sarà più così. Secondo Footy Headlines fra i candidati ci sono, ovviamente, i “top club” Nike. In Europa si tratta di Atlético Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter e Liverpool. I catalani e i Blues sono favoriti, ma non è scontato che alla fine sia più di un club ad avere la collaborazione per far apparire il logo Jumpman sui propri prodotti. E l’Inter potrebbe cambiare sponsor tecnico pur rimanendo, di fatto, sotto il controllo Nike.

Fonte: Footy Headlines