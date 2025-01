Inter, un pass da conquistare. Febbraio sarà in salita

CALENDARIO – A partire da febbraio in poi, l’Inter avrà anche un tour de force in campionato con Milan e Juventus, per poi tornare in campo a fine mese contro la Lazio in Coppa Italia. Dunque, questo passaggio è fondamentale per prepararsi fisicamente a un mese difficile come quello di febbraio. Da marzo in poi invece, ci sarà la super sfida contro il Napoli al Maradona che potrebbe valere un pezzo di scudetto.