Inter, partnership strategica per tecnologia Digital Overlay al Meazza

san siro

L’Inter ha annunciato con un comunicato ufficiale l’introduzione della tecnologia Digital Overlay allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro

NOTA – A seguire il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter. “FC Internazionale Milano introduce, in collaborazione con AIM Sport, l’innovativa tecnologia Digital Overlay®️ allo stadio “Giuseppe Meazza“. Il sistema, mai utilizzato prima in Italia, permetterà al Club e propri partner commerciali di geo-localizzare in tempo reale messaggi e campagne di marketing sui LED a bordocampo in differenti regioni del mondo. Questo permetterà di raggiungere, in maniera più accurata ed efficace, target di riferimento specifici delle varie emittenti televisive. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti del Club nerazzurro nel proprio percorso di innovazione a 360 gradi. Oltre ad offrire nuovi strumenti di marketing ai partner Globali e Regionali, la nuova tecnologia permetterà all’Inter di essere ancora più vicini ai tifosi di tutto il mondo. Dopo un’adeguata fase di test, la tecnologia sarà messa a disposizione sin dall’inizio della stagione 2020/2021 per le partite dell’Inter giocate a San Siro“.

Fonte: Inter.it