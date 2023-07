Inter, il 18 luglio la prima partitella: una ‘classica’ estiva – CdS

Manca sempre meno all’apertura ufficiale della stagione dell’Inter, che inizierà con il ritrovo per il precampionato di giovedì 13 luglio. Come riporta il Corriere dello Sport, la prima partitella è in programma per il 18 del mese. Una ‘classica’ estiva.

PRIMO IMPEGNO – Sta per iniziare il precampionato dell’Inter, con la prima partita della stagione in programma il 19 agosto a San Siro contro il Monza. Giovedì 13 luglio la squadra si ritroverà alla Pinetina per iniziare il ritiro precampionato, che prevede poi anche la tournée in Giappone. Ma la prima partitella i nerazzurri la disputeranno già il 18 luglio, a porte chiuse in una vera e propria ‘classica’ estiva. Ovvero l’amichevole contro il Lugano.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno