Inter, partita piÃ¹ difficile fuori dal campo: Suning cerca 200 mln – Rai Sport

Inter, partita più difficile fuori dal campo: Suning cerca 200 mln – Rai Sport

Sono giorni importanti per il futuro dell’Inter. I tifosi nerazzurri attendono novità societarie con BC Partners fortemente interessata (QUI le parole odierne dell’AD della società d’investimento).

ATTESA CON FRETTA – Secondo quanto riportato dal giornalista di “Rai Sport” Umberto Martini nel suo serivizio: «L’Inter vola in campionato, ma la partita piu difficile non è in campo. Il gruppo Suning cerca soci e 200 milioni decisivi per terminare la stagione. Sembra concreto l’interesse del fondo inglese BC Partners. Suning intanto ha assicurato continuità aziendale fino alla fine del campionato, poi si vedrà». A riguardo ha parlato anche il giornalista economico Marcel Vulpis il quale ha escluso conseguenze gravi per l’Inter (QUI le sue parole).