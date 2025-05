Inter, parte le missione bavarese! Pavard punta Monaco – CdS

Archiviata la Serie A, l’Inter pensa già alla finale di Champions League contro il Psg. La partita, in programma a Monaco, sarà l’ultima gara dell’anno per i nerazzurri. E da lunedì partirà la missione per la Germania, scrive il Corriere dello Sport.

MISSIONE – Tra otto giorni l’Inter affronterà il Paris Saint-Germain con l’obiettivo di conquistare la quarta Champions della sua storia. Dopo l’impresa contro il Barcellona, l’attesa è salita, mentre lo sprint scudetto è ormai alle spalle. Ora è il momento di concentrarsi totalmente sulla Coppa dalle Grandi Orecchie. Lautaro Martinez e compagni – scrive il Corriere dello Sport – riposeranno oggi e domani, poi da lunedì si tornerà ad allenarsi alla Pinetina in vista della sfida, con il ritorno in gruppo di Pavard e Zielinski, assenti contro il Como per precauzione ma con buone possibilità di recupero, soprattutto il francese che punta a una maglia da titolare.

RITORNO – Sabato prossimo i nerazzurri torneranno in terra bavarese, dove avevano eliminato il Bayern dopo diciassette anni di imbattibilità casalinga. La semifinale di ritorno a San Siro è stata un segnale forte: l’Inter può arrivare fino in fondo. L’ostacolo Barcellona era ancora più difficile, con il giovane talento Yamal protagonista. L’Inter ha sofferto ma risposto colpo su colpo, salvandosi grazie a un exploit di Acerbi e al gol decisivo di Frattesi nei supplementari.

Inter, c’è una delusione da levare! Ora siete una big

CONTESTO – Diverso è il contesto rispetto a due anni fa a Istanbul, quando l’Inter arrivò da outsider contro il Manchester City, pur giocando una finale intensa e meritando i supplementari. Quella delusione è nelle gambe e nella testa di molti giocatori chiave come Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro, pronti a prendersi la rivincita. Il percorso di quest’anno ha certificato l’Inter come una big europea. Il PSG lo è da tempo, ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato di poter alzare l’asticella. Stavolta non basterà resistere, bisognerà vincere. Marotta ha già anticipato che dopo la finale si parlerà di un possibile prolungamento di contratto.