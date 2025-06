Inter parte con delle assenze! Lautaro Martinez, un programma – Sky

L’Inter è partita nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, per il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti: tra gli assenti Lautaro Martinez, che punta a recuperare al meglio dalle fatiche della stagione.

IL PUNTO – L’Inter si è recata negli Stati Uniti, dove disputerà il Mondiale per Club, senza il suo capitano Lautaro Martinez. Il calciatore nerazzurro, che raggiungerà i compagni in un momento successivo, ha fatto parte della spedizione dell’Argentina per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Dopo gli impegni con la Nazionale, il Toro è pronto a tornare a guidare la compagine meneghina verso nuovi traguardi.

Lautaro Martinez, la ‘cura Scaloni’ può aiutare l’Inter!

LA STRATEGIA – Ad esprimersi sul punto è stato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, che ha così parlato della scelta del CT dell’Argentina di non schierare Lautaro Martinez: «Vi è un’idea di continuità, per Chivu, ma anche dell’introduzione delle proprie idee all’interno del contesto nerazzurro. Vari calciatori hanno disputato tante sfide, per loro è stata una stagione davvero logorante. Un esempio è offerto da Lautaro Martinez, che ha risentito all’inizio della stagione delle stanchezze maturate in Copa America. Scaloni ha avuto la cura di comprendere che un risparmio di energie fosse in questo momento necessario per il calciatore argentino».