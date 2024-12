Inter-Parma, per Pecchia un mese delicato. Si spera nella fuga

Simone Inzaghi e la sua Inter ospitano il Parma nella gara di domani pomeriggio alle 18 in programma a San Siro. I crociati arriveranno con qualche defezione di troppo.

STOP – Il Parma ha archiviato la bella vittoria contro la Lazio della scorsa settimana. Adesso invece c’è l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro a caccia di una vittoria dopo il rinvio della gara contro la Fiorentina a causa del malore di Edoardo Bove. Inzaghi si presenterà al match con i big e con qualche giorno di riposo in più dopo i quindici minuti del Franchi. Per il Parma di Fabio Pecchia invece, a livello di infortunati, non va meglio. I crociati infatti, dovranno fare a meno di Charpentier che ha chiuso la stagione a causa della rottura del tendine d’Achille.

Parma, si parte dall’Inter. Poi si spera nella corsa

CORSA – A lui, ultimo ad essersi aggiunto alla lista, ci sono Osorio ormai fermo da più di un mese, poi Circati, Kowalski e Bernabé. Con cinque titolari ai box, Fabio Pecchia si ritrova costretto a chiedere ai suoi un po’ di straordinario in vista delle ultime quattro partite del 2024 prima di poter intervenire anche sul mercato. Contro l’Inter inizierà il mese più complicato anche per provare a consolidare questa classifica. Il Parma di Pecchia, dopo l’Inter, avrà un primo scontro diretto con il Verona per scappare dalla zona rossa e poi la delicata sfida contro la Roma di Claudio Ranieri.