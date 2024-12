Inter-Parma, la ‘storia recente’ induce alla massima attenzione – Sky

L’Inter si sta preparando alla prossima gara contro il Parma, in Serie A, prevista per venerdì 6 dicembre. I nerazzurri sanno di non affrontare un avversario semplice, sia per il momento che storicamente.

IL COMMENTO – Così Andrea Paventi a Sky Sport in vista di Inter-Parma: «La squadra si è allenata stamattina. Carlos Augusto ha fatto quasi tutto con il gruppo, quindi sarà a disposizione per Inter-Parma, mentre Acerbi potrebbe essere risparmiato. Terapie per Pavard, mentre è tornato in gruppo anche Arnautovic. L’Inter riparte, dopo la tappa che non si è sviluppata contro la Fiorentina, e deve farlo vincendo. Il Parma è un avversario difficile, ha sempre fatto grandi gare contro i nerazzurri. Nelle ultime cinque sfide, i crociati ne hanno vinta una e pareggiate quattro».

Paventi sulle difficoltà insite nella sfida con il Parma e sul cammino dell’Inter

LO SCENARIO – Paventi ha poi proseguito ponendo l’accento su quanto sia complicato sfidare contro i crociati e sull’importanza di non perdere terreno in Serie A: «Essendo proprio il Parma in un buon momento di forma, l’Inter deve essere concentrata e sfruttare al massimo le sue potenzialità. Cercare di vincere può consentire di mettere un sigillo su questo periodo, prima di un’altra fase molto difficile. Percorso molto positivo, ma mai come quest’anno il campionato è molto equilibrato».