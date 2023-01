Inter-Parma, grande pubblico non solo allo stadio: programma TV più visto!

Inter-Parma è stata un grande successo di pubblico sia allo stadio (vedi dato spettatori) che da casa. L’ottavo di finale di Coppa Italia, terminato con la vittoria nerazzurra dopo i tempi supplementari, è stato il programma TV più visto della serata. Di seguito i dati riportati da Calcio e Finanza

GRANDE SUCCESSO – Inter-Parma, ottavo di finale andato in scena ieri sera (martedì) a San Siro alle ore 21.00, è stato il programma TV più visto della serata con un grande successo di telespettatori. La sfida vinta dall’Inter di Simone Inzaghi ai tempi supplementari, trasmessa su Canale 5, è stata vista da 3.815.000 spettatori con uno share del 19,3%. Il primo tempo ha registrato 4.095.000 spettatori e il 18,5% di share, il secondo tempo 3.713.000 spettatori con il 18,6% e i tempi supplementari 3.578.000 spettatori con il 22,2%. Facendo un paragone con gli ultimi eventi sportivi trasmessi in chiaro, come i Mondiali in Qatar andati in scena sulla Rai, l’ottavo di Coppa Italia tra Inter e Parma è stato più visto rispetto a circa un terzo delle partite della Coppa del Mondo.