FOTO – Inter, si volta pagina dopo il Lens: testa alla prossima partita

Si volta subito pagina in casa Inter dopo la sconfitta in amichevole per 1-0 contro il Lens. Come pubblicato dai canali social ufficiali della società nerazzurra, la testa è già sul prossimo test.

VOLTARE PAGINA – Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lens, in casa Inter si volta subito pagina. Tra sei giorni – sabato 30 alle 20.30 – i nerazzurri saranno infatti attesi da un test contro il Lione. Il terzo contro una squadra francese in questo pre-campionato (dopo quello di ieri e quello dello scorso sabato contro il Monaco).

Concentrati sulla prossima partita 🧠🔜 pic.twitter.com/v5334XVEhu — Inter (@Inter) July 24, 2022

Come riporta la pagina Twitter ufficiale della società, non c’è tempo per rimuginare sul risultato di ieri. È già ora di concentrarsi sulla prossima gara.