Inter, pagamento dalla Champions League: la UEFA versa i bonus

L’Inter ottiene i primi riconoscimenti economici da parte della UEFA e della Champions League (vedi articolo): in arrivo, per il momento, 9,6 milioni di euro. In seguito saranno versati anche i pagamenti per la conquista dello step successivo della competizione.

INCASSO CHAMPIONS LEAGUE − Buone notizie questa mattina per l’Inter (e per le squadre italiane ancora impegnate in Champions League). Perché, come riferito anche da Calcio e Finanza, la UEFA ha nella giornata odierna versato i primi bonus per l’ottenimento di un posto agli ottavi di finale della competizione europea. Per il momento saranno, infatti, versati nelle casse nerazzurre 9,6 milioni di euro per la classificazione agli ottavi di Champions League. Nei prossimi giorni poi l’Inter riceverà da parte della UEFA anche i 10, 6 milioni di euro previsti per la qualificazione ai quarti.

Fonte: Calcio e Finanza