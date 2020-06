Inter ottimista, Sanchez e Moses verso la permanenza – TS

“Tuttosport” riporta che i canali diplomatici dell’Inter stanno riuscendo ad ottenere la conferma di Sanchez e Moses, i due giocatori in prestito.

VERSO LA CONFERMA – L’Inter attende ormai solo il via libera dall’Inghilterra. Manchester United e Chelsea hanno accettato di lasciare Alexis Sanchez e Victor Moses in nerazzurro fino a fine agosto. I canali diplomatici aperti da Marotta coi due club hanno dato ottimi frutti. Tanto che l’accordo per entrambi è ormai da considerarsi a un passo. Risultato importante soprattutto riguardo al cileno, che viveva la situazione più spinosa.