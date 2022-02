Inter, ottimismo per il futuro: incassi da stadio e competizioni in aumento

Nel report finanziario pubblicato dall’Inter (vedi articolo) è stato fatto il punto anche sugli ingressi da competizioni, sponsor e stadio. Con un certo ottimismo anche visti gli obiettivi e le proiezioni future.

DIRITTI TV – L’Inter ha fatto il punto sugli ingressi stabili dalle competizioni e dai diritti TV: “Per quanto riguarda gli ingressi legati ai media, la stabilità è fornita dal prossimo ciclo triennale della Serie A (21/22 fino al 23/24). Nonostante il 10% di entrate in meno rispetto al ciclo precedente, gli ingressi garantiti sono di 72 milioni di euro (nel peggior scenario, in cui la squadra si qualifichi ultima) e a salire fino a 91 milioni in caso di vittoria della Serie A 21/22. Una situazione destinata a migliorare con l’aumento della capienza negli stadi, con l’avanzare nella classifica del campionato e in Champions League (vedi articolo, ndr), nonché con i contenuti di Inter Media House“.

SPONSOR E PARTNERSHIP – Nel report finanziario dell’Inter trova spazio anche il riassunto sui ricavi da sponsor e sugli obiettivi futuri: “A livello di sponsor, un risultato ottenuto è stato assicurarsi contratti per un totale di 62,1 milioni di euro nella stagione 21/22. La diminuzione degli sponsor legati al mercato asiatico è stata parzialmente coperta dai tre nuovi sponsor di maglia. Inoltre, dal 21 luglio 2021, sono stati siglati 12 nuovi contratti, di cui 7 di rinnovo di precedenti accordi in essere. La maggiore visibilità dell’Inter porterà in futuro a raggiungere una maggior gamma di sponsor e opportunità commerciali“.

STADIO – Infine, c’è ottimismo in casa Inter anche per il ritorno degli incassi nel giorno della partita: “L’attuale anno fiscale sta beneficiando della parziale riapertura degli stadi. Sulla base della partecipazione di questi primi otto mesi e delle normative in vigore, la società si aspetta di toccare quota 30 milioni di incassi nel giorno della partita. Un aiuto è arrivato anche dal mercato, con una campagna trasferimenti che – a oggi – ha mantenuto anche le performance positive della squadra“.