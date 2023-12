Inter, gli ottavi di finale di Champions League portano alti ricavi!

L’Inter ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, in realtà lo aveva già fatto qualche settimana fa vincendo a Salisburgo. La qualificazione al turno successivo della competizione porta alti ricavi alla società.

ENTRATE – L’Inter ha ottenuto gli ottavi di finale di Champions League chiudendo il gruppo D al secondo posto a pari punti con la Real Sociedad. Il risultato raggiunto vale tanto in termini di entrate, lo conferma Calcio e Finanza. Il bonus partecipazione è uguale per tutte le italiane ed è di 15.64 milioni di euro, si aggiungono 20.5 milioni derivanti dal ranking storico. Altri ricavi dipendono dal posizionamento nello scorso campionato, poiché 17 milioni del market pool (in totale 34) vengono divisi tra le italiane partecipanti alla competizione. L’Inter guadagna 3.4 dal primo, 2.96 dal secondo market pool. Gli altri 17 milioni vengono suddivisi in base al numero di partite giocate: i nerazzurri hanno raggiunto per ora 11 milioni di euro per i risultati e gli ottavi di finale valgono 9.6. In totale la società può vantare entrate da 63.29 milioni, una cifra molto alta quindi.