Inter, nuovi ostacoli dalla politica per lo stadio. San Siro monumento? – TS

La questione stadio in quel di Milano rimane centrale tra gli argomenti dibattuti. Inter e Milan cominciano a perdere la pazienza e vorrebbero costruire un nuovo impianto, dal mondo della politica non arrivano notizie positive per il futuro della struttura. San Siro resta il problema primario.

PROBLEMI PER INTER E MILAN – Non finiscono più i problemi da risolvere per cominciare nella costruzione del nuovo stadio a Milano. L’iter si allunga ancora, San Siro è il motivo principale. In particolar modo, la volontà da parte del mondo della politica, come già sottolineato dal Sottosegretario alla Cultura del governo Vittorio Sgarbi, è quella di mantenere intatta la vecchia struttura dello Stadio Meazza. Il critico d’arte prende in considerazione San Siro come un monumento dotato di grande valore per i milanesi, che quindi va mantenuto e non distrutto. L’ipotesi di porre il vincolo storico allo stadio è decaduta, in quanto la sovrintendenza ha notato che della vecchia struttura del 1926 non era rimasto molto. Intanto per il 22 dicembre il Partito Democratico ha richiesto nuove garanzie nell’ordine del giorno per accogliere delle modifiche al progetto di Inter e Milan. I club credono che si tratti solo di discussioni politiche.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino