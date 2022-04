Inter, ospite speciale (ed ex Juventus…) ad Appiano Gentile per l’allenamento

L’Inter ha svolto già stamattina l’allenamento a due giorni dal Verona. Ad Appiano Gentile, come fa sapere Tuttosport, presente anche un ospite particolare (ex Juventus).

DA AVVERSARIO A OSPITE – La settimana scorsa alla Continassa, il centro sportivo della Juventus, si era presentato Carlos Tévez. L’ex attaccante argentino, che ora vuole diventare allenatore, aveva ritrovato i suoi compagni in bianconero e si è trattenuto a Torino fino alla partita di domenica contro l’Inter. Questa mattina, fa sapere Tuttosport, ha seguito invece l’allenamento di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Per Tévez questa è una tappa di apprendimento, in vista della nuova carriera in panchina, la prossima settimana sarà a Londra. All’Inter ha salutato in maniera particolare i suoi connazionali: Joaquin Correa, Lautaro Martinez e Javier Zanetti.

Fonte: tuttosport.com