Inter-Oriali, doppio ruolo congelato. Via dalla FIGC dopo Euro 2021? – GdS

Gran bel gesto del first team technical manager nerazzurro, Gabriele Oriali, che con lo scoppio della pandemia aveva deciso di rimettere in mano alla FIGC il proprio ruolo di coordinatore. Adesso è fortemente concentrato sull’Inter, ma si ragiona in ottica Euro2021 e Mondiale in Qatar

DUE CUORI – Gabriele Oriali per un po’ sarà tutto dell’Inter. Il suo doppio incarico azzurro e nerazzurro da un paio di mesi è stato ‘congelato’. Lo ha scelto lui stesso e in futuro si vedrà. Nel 2014 la storia dell’ex campione del mondo con la Nazionale riprese con la nomina al ruolo di team manager, allora al fianco di Antonio Conte, che la scorsa estate, arrivato all’Inter, lo ha voluto di nuovo. Un altro grande ritorno, quello alla Pinetina, con il ruolo di first team technical manager. Un’investitura che Oriali, dopo un gentleman agreement fra il club nerazzurro e la FIGC, ha scelto di continuare a gestire assieme al ruolo federale, diventato coordinatore della Nazionale A. Con la ‘benedizione’ del neo c.t. Roberto Mancini, che una volta iniziata l’avventura sulla panchina azzurra non aveva voluto rinunciare al suo apporto.

PROSPETTIVE – E questo, secondo gli accordi, era almeno fino all’Europeo in programma questa estate. Il rapporto con la Nazionale si sarebbe dovuto ridiscutere, e rinnovare, appunto dopo Euro 2020. Una volta diventato ufficiale il rinvio all’anno prossimo, Oriali ha ritenuto corretto rimettere il suo mandato azzurro nelle mani del presidente della FIGC Gabriele Gravina, interrompendo in anticipo il rapporto professionale ed economico). Un gesto molto apprezzato in Federazione, con il tacito accordo di rivedersi quando saranno più chiare le date dei prossimi impegni della Nazionale.

DUE STRADE – Da parte di Gravina e della FIGC c’è la disponibilità, che nel caso di Mancini sarebbe volontà, a riavere nello staff, in vista dell’Europeo e poi eventualmente del Mondiale, Gabriele Oriali. Che a quel punto dovrà decidere se accettare ancora un impegno – che si è rivelato piuttosto gravoso – come il doppio incarico, oppure scegliere quale parte di cuore continuare a far battere. Ma è ancora presto per pensarci. Adesso è tutto per l’Inter.

